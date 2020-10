Lorena Alfaro mantendrá acompañamiento a habitantes de Aldama

Irapuato.- Tras darse a conocer la suspensión definitiva de la construcción del relleno sanitario en Aldama, la diputada local del PAN, Lorena Alfaro García, aseguró que mantendrá el acompañamiento a los habitantes de la comunidad, pues este es un proyecto que desde el inicio está viciado.

La legisladora panista acudió a la comunidad durante septiembre para conocer la problemática de los habitantes, quienes desde hace dos meses iniciaron el reclamo a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, por haber otorgado permisos a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, para la construcción de este relleno en el terreno conocido como El Varal.

Me parece que este hecho es muy lamentable, porque de inicio está viciado, desde el mismo momento que se otorgaron algunos permisos que no estaban apegados a la legalidad, porque esa zona donde se pretende hacer este relleno sanitario, de acuerdo al Programa de Ordenamiento Urbano es zona agrícola”, recapituló.

Alfaro García dijo que además de que estuvo en contacto con los habitantes de esta comunidad, solicitó información al Gobierno Municipal de Irapuato, misma que hasta el momento no le ha sido proporcionada.

El mensaje es no bajar la guardia, estar alerta, porque al final esto no deja de ser un proceso en el cual deben cuidarse jurídicamente, que la empresa también debe querer hacer valer sus derechos, en ese sentido que cuenten conmigo, yo voy a seguir en ese acompañamiento porque me parece que de origen las cosas se hicieron mal”, refirió.