Lorena Alfaro se registrará como precandidata del PAN a alcaldía

Irapuato.- El próximo viernes 18 de diciembre, Lorena Alfaro García, actual Diputada local, se registrará como aspirante a pre candidata a la Presidencia Municipal de Irapuato, por el Partido Acción Nacional (PAN).

El registro se realizará a las 5 de la tarde, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, ubicado en el municipio de León.

Me he preparado desde hace muchos años, estoy lista, tengo la trayectoria, tengo la experiencia, porque siempre he puesto mi esfuerzo y trabajo al servicio de los irapuatenses”, refirió.