Los gimnasios no podrán abrir el lunes como se había anunciado

Celaya.- A pesar de que había asegurado que el próximo lunes los gimnasios podrían abrir el próximo lunes al 30 por ciento de su capacidad, el director de Protección Civil de Celaya, Luis Ramón Ortiz se retractó de esta determinación.

Los gimnasios no (abren), si hubo alguna confusión en cuanto a la información que se dio hace algunos días pero los gimnasios no. Lo muy cierto es que no está en específico en el documento como gimnasios como tal”, dijo el director de Protección Civil .