'Los gobiernos duran tres o seis años, las activistas duramos una vida entera': María Beatriz Gasca

Celaya.- Es lamentable y triste la decisión que tomó el Congreso del Estado de Guanajuato al no aprobar ni avanzar la iniciativa presentada de la despenalización del aborto en el estado, así lo comentó la activista, consejera de la Fundación Cherie Blair y Grupo Mundo Ejecutivo y Fundadora de “Mujeres ¿Menos? Poderosas” y Movimiento civil por los derechos de las mujeres, María Beatriz Gasca.

Era una respuesta o decisión que sabíamos que ocurriría, teniendo una mayoría panista y siendo una propuesta presentada por MORENA, como comentamos desde un principio somos completamente apartidistas, nos interesa apoyar el proyecto de descriminalización de la mujeres guanajuatenses porque es obsoleto que todavía se lleguen a este tipo de medidas; no han entendido ni quieren entender los legisladores panistas, por un interés en sus carreras políticas”, señaló.

Expuso que los legisladores están para pugnar por los derechos humanos y estos se resumen en contar con opciones que sean seguras para que cualquier persona pueda tomar la que mejor le convenga.

En este caso la del aborto o de despenalizarlo, no quiere decir que todas las mujeres van a correr a hacerse un aborto, sino que aquellas que así lo decidan por su propia circunstancia, si fueron violentadas, o violadas, o porque no están preparadas, o no pueden darle una vida digna, puedan usarlo de manera segura y no por eso ser unas delincuentes”, declaró la activista.