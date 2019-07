¿Los viene-viene al servicio de la seguridad en León?

León.- Autoridades municipales buscan meter en un padrón a los "viene-viene", lavacoches, franeleros y cualquier persona que brinde un servicio de vigilancia en las calles.

A través del reglamento de Seguridad Privada que entró en vigor en febrero se busca empadronar a estas personas que se ubican en las calles, colonias, edificios, plazas y centros comerciales de la ciudad, que han hecho una forma de autoempleo el cuidar o lavar autos.

El Síndico Christian Cruz Villegas explicó que se contemplan dos figuras en el reglamento; seguridad privada como empresas, y los vigilantes que son las personas que prestan algún servicio de vigilancia.

Hay que hacer la exigencia que las personas que se dediquen a cuidar del orden estén empadronadas, y el reglamento lo permite. Lo que necesitamos es la concientización con estos actores", señaló.

Tienen que identificarse

Christian Cruz comentó que tendrán que entregar documentos oficiales de identidad, se les tomarán sus huellas digitales y foto, además tomarán cursos básicos en materia de protocolos de seguridad sin costo, para enseguida entregarles un gafete que acredite su registro de alta en Seguridad Pública, para prestar un servicio de vigilancia.

Aseguró que quien no este en el padrón será retirado de las calles, quien no porte su identificación será infraccionado por falta administrativa. Las sanciones aún no están establecidas, pero dijo que será por salarios mínimos.

Lo que estamos haciendo es formalizarlos, y se le apoyará con el patrullaje estratégico con el delegado o supervisor de la zona para que tenga coordinación con reportes de incidentes, no les estamos pidiendo que intervengan".

En octubre comienzan

El síndico comentó que será en octubre cuando se estén normando a estas personas, con la finalidad de coadyuvar en la seguridad de la ciudadanía.

Buscamos que en algunos casos no se sientan dueños de la calle, si ellos quieren auto emplearse deben registrarse y cumplir con el reglamento, esto ayudará a recuperar los espacios públicos, el pago que ellos piden se realiza entre dos particulares porque es un acuerdo contractual, pero si pasa algo con el auto del ciudadano u otro incidente ya tenemos identificado a la persona".

Cristian exhortó a la ciudadanía a que se denuncien estos espacios para que los trabajadores se acerquen a regularizarse, previo a la normativa. Dijo que se realizarán campañas de socialización para que ellos mismos se acerquen a registrarse.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos