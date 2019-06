Luchan 'Por un Celaya Verde' en Change.org

Celaya.- A través de la plataforma Change.org, el celayense Sergio Hernández Ledward pide al gobierno municipal la creación de un reglamento para proteger los árboles en Celaya e impulsar su crecimiento.

Este jueves a las siete de la tarde, la petición casi llegaba a las 800 firmas que avalaban la petición “Por un Celaya Verde”.

Son sinónimo de vida, regulan la temperatura del ambiente, evitan la erosión de los suelos, salvan vidas evitando deslaves, tienen efectos positivos en la regularización de las lluvias y en la reducción de los niveles de estrés de los ciudadanos”, explica la petición.

Agrega que un árbol de una tonelada absorbe 14.4 toneladas de CO2 de la atmósfera por año, “pero para hacerlo necesita hojas y ramas sanas; grandes árboles podados reduciendo su copa no generan sombra, no reducen la temperatura y no absorben el CO2 que podrían”.

La petición describe cómo en la ciudad hay muy pocos árboles y los que hay están mal cuidados. Además, dice que es vergonzoso que en la ciudad haya más estacionamientos que espacios arbóreos.

Pide cuidado de árboles

En entrevista comentó que el reglamento también debería contemplar el cuidado de los árboles ya sembrados y al no medir sólo la cantidad de árboles sino el volumen verde, eso obligaría a los estacionamientos que hay a comprometerse con su cuidado para poder cumplir la reglamentación.

La petición va dirigida a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez y a funcionarios municipales encargados en el aspecto medio ambiental, así como a regidores.

Hasta el momento no ha tenido un acercamiento con las autoridades, pero aseguró que en cuanto la petición alcance las mil firmas, les será entregada por escrito.