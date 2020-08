Luchan para educarse a distancia en Xichú debido a carencias

Xichú.- Casi en la cima de un cerro, a más de mil 600 metros de altura en una comunidad del municipio de Xichú, donde apenas habitan alrededor de 50 personas se encuentra la casa de Tomas Benavides, un niño de 9 años que debió de haber ingresado a cuarto de primaria.

Sin embargo, ayer no pudo ser parte del nuevo ciclo escolar a través del modelo a distancia, debido a que en la zona no hay señal de televisión abierta, red de telefonía móvil, internet y ni siquiera se alcanzan a sintonizar estaciones de radio.

A cargo de Tomas está su abuela Ofelia Benavides, una mujer de más de 60 años con problemas para escuchar. La falta de comunicación en esta comunidad llamada “Los Álamos”, provocó que la tutora del menor, ni siquiera estuviera enterada que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría este lunes.

A diferencia de otros menores, Tomas no sueña con ser doctor, bombero, futbolista u otra profesión. Él tiene la esperanza de algún día convertirse en mecánico y apoyar a su familia para tener una mejor calidad de vida.

Yo soy la que responde por él, su mamá no está muy al pendiente, yo me hago cargo. No sabíamos que hoy regresaban a clases y tampoco me habían comentado nada de que las clases se darían por la tele. Pero Tomas tiene que regresar a la escuela, sacarlo no me conviene”, dijo Ofelia Benavides a AM.