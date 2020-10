Luchan por su vida paisanos en California, quemados por su vecino

León, Guanajuato.- La vida del penjamense Jorge García cambió para siempre, quemado con gasolina junto con su esposa por un vecino.

Tras múltiples cirugías, sus familiares esperan que logre recuperar su salud, pero no saben cómo pagarán los gastos.

La noche del 7 de agosto Patsy, la esposa de Jorge, escuchó que llamaban a la puerta de su casa en Stockton, California. Al abrir vio a su vecino Larry Galicinao con una lata de gasolina en una mano y un trapo en llamas en la otra.

Larry le arrojó gasolina y le prendió fuego, la joven gritó y su esposo corrió hacia ella, en ese instante la lata de gas explotó y el fuego envolvió a Patsy, a Jorge y al atacante.

La joven salió envuelta en fuego a pedir ayuda y su esposo corrió por la casa en llamas para rescatar a su hija de 5 años, que se encontraba en la parte de atrás, y con ella ilesa salió por el patio trasero.

Medios estadounidenses reportan que Larry trató de matar a la familia a causa de disputas que habían tenido por un lugar de estacionamiento en la calle.

Jorge y Patsy sufrieron quemaduras de tercer grado en el 80% del cuerpo, llevan más de dos meses en un hospital y médicos pronosticaron que pasarán seis meses antes de que puedan volver a casa.

Aunque Patsy se encuentra en estado crítico, la familia tiene esperanza de que ambos puedan regresar con su hija, pero no saben cuánto dinero costará la atención médica.

“En el hospital tienen un trabajador social y nos ofreció una aseguranza (seguro), pero no sabemos ahorita si se va a cubrir todo (el costo de atención) o qué más”, platicó a AM Laura García, hermana de Jorge.

Habrá todavía gastos extra, nos dijeron que primero Dios ellos cuando logren salir necesitarán terapia física, más cirugías. Entonces no sabemos cómo vamos a hacer para solventarlos”, añadió.

Para recaudar fondos, Laura inició una campaña en la plataforma GoFundMe, en la que se busca recaudar 100 mil dólares, y hasta ayer habían recaudado poco menos de 24 mil.

Aunque la Secretaría del Migrante de Guanajuato señaló que da seguimiento al caso, Laura dijo que no se ha puesto en contacto con ella.

Para apoyar a pagar los gastos de la pareja, se puede donar en la página https://es.gofundme.com/f/jorge-garcia-amp-patsy-burn-victims-fund