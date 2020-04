Luchan por un empleo ante cuarentena por coronavirus

Guanajuato.- Debido a la contingencia por el coronavirus, músicos, meseros, personal de aerolíneas, choferes de autobuses y demás dependientes de servicios turísticos, se han quedado en León sin un sustento para ellos y sus familias.

Entre estos afectados hay desde jóvenes hasta adultos mayores, padres y madres de familia.

Algunos con un nudo en la garganta o lágrimas en los ojos, recordaron en entrevista con AM lo estable que era su situación hasta hace un par de meses e incluso algunos gustos que daban a sus familias, lo cual ha quedado atrás, pues ahora luchan para apenas pagar la rentas y llevar comida a casa.

Unos cuantos señalaron que los descansaron en sus trabajos con su sueldo, la mitad de este o algún apoyo, sin embargo no ha sido suficiente, pues también hay varios que dependían en gran parte de propinas.

“Yo trabajaba en un bar, pero cerró como otros establecimientos, nos dieron una ayuda pero no sueldo como tal, yo sacaba aparte de mi sueldo las propinas y ahora nada, en mi casa somos seis, vivo con mis papás, mi esposo, mi hija y un hermano, pero entre todos juntamos ya muy poco”, manifestó Lucía Núñez, quien era mesera.

Para tratar de sobrellevar la situación, algunos contaron que han tomado diversas medidas que van desde empeñar o vender cosas que tenían hasta acudir a comer a casas de familiares que tienen un poco más de recursos y pueden apoyarlos.

Yo soy músico, tocaba en eventos con un grupo, se empezaron a cancelar o a posponer eventos, entonces no tenemos forma de obtener ingresos, cubríamos hasta diez eventos por mes y teníamos ingresos de ocho mil pesos mínimo. Tengo dos hijos que dependen de mí, de 17 años y 13, pero afortunadamente a mi esposa le siguen pagando, trabaja en un colegio”, Ricardo Godínez

Tocaba con una sonora, teníamos entre todos unas ganancias como de 40 mil o 50 mil pesos por eventos particulares y estamos parados desde la primer semana de marzo. Habemos quienes solamente nos dedicábamos a eso y ahora vendemos lo que se pueda para sobrevivir, tengo dos hijos y mi esposa, perros y no solamente es el sustento diario, también hay que cubrir pagos, deudas”, Óscar Hernández

Era mesera, ganaba por comisiones y ahora no tengo ingresos, estoy así desde marzo, ahora me apoyo con mis hijos, lo poco que tenga ahorrado y con aspectos así, ahora vengo a solicitar apoyo (del Municipio), que no es muy grande pero en algo va a ayudar”, Alicia Moreno