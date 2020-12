Lucía, de 13 años, discutió con sus padres y salió de su casa pero no ha vuelto

León, Guanajuato.- Una menor de 13 años se encuentra desaparecida desde la medianoche del 24 de diciembre y sus familiares ya interpusieron la respectiva denuncia ante el Ministerio Público.

La adolescente no se ha comunicado con sus padres y su teléfono lo dejó en casa, por lo que su familia pide ayuda para dar con su paradero.

Diana Laura, madre de Lucía platicó que en vísperas de Navidad tuvieron una plática respecto a su manera de comportarse en los últimos días.

Ella lo consideró como inadecuado, ella no es una niña que tenga un comportamiento inadecuado, no se droga, no bebe, ella es una niña de casa”, dijo Diana.