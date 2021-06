Luis Alanís defiende su trabajo como City Manager de León

León, Guanajuato.- Tras 139 días al frente como Administrador de Servicios Municipales, Luis Antonio Alanís Villarreal defendió la continuidad de esta figura conocida como City Manager y mostró sus avances en el cargo.

Hace algunos días la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, compartió con AM que probablemente esta figura creada en el segundo trienio del alcalde Héctor López Santillana no tendrá continuidad en su gestión, “estamos revisando, lo más probable es que no (continúe)”, dijo.

“Nosotros tenemos que cumplir con el mandato que tenemos, hasta que concluya la administración, de la mejor manera. Tenemos que hacerlo independientemente de las decisiones que se tomen en la siguiente administración”, respondió Alanís Villarreal.

El Centro de Inteligencia Urbana (CIU), a través de la instalación de sensores de telegestión, monitorea los servicios municipales de la ciudad. Foto: Delia Juárez Ontiveros

El Administrador de Servicios Municipales aseguró que la figura de City Manager es un complemento de la administración municipal y “un gran apoyo para el alcalde”.

“Considero que las atribuciones son las correctas porque da una gran capacidad de gestión, es un gran apoyo para el control y manejo de servicios públicos municipales.

Presume el Centro de Inteligencia Urbana (CIU)

Alanís Villarreal explicó también el funcionamiento del llamado Centro de Inteligencia Urbana (CIU), la oficina donde él junto con otras cinco personas monitorean los servicios municipales.

Recordó que con la instalación de sensores de telegestión (alumbrado público), movilidad, medio ambiente y ruido, han podido prever situaciones de conflicto desde el CIU.

Por ejemplo, mencionó, con la información que proporcionan los sensores y las dependencias será posible determinar dónde se llevarán a cabo ciertas obras públicas, de manera que a través de movilidad se puedan gestionar rutas alternas y así evitar el tráfico.

Si bien actualmente en el CIU se monitorean los servicios públicos y reportes que se hacen al Sistema de Atención Ciudadana (SAC), este aún no opera de forma automática a través de analíticos como se había prometido inicialmente.

Al respecto, Alanís Villarreal señaló que en no más de 60 días el CIU ya estará operando de esta manera para proponer soluciones a problemas de servicios de manera automática.

Destaca otros resultados como Administrador de Servicios

Apuntó que otros de sus resultados han sido: la gestión entre dependencias, el CIU, las propuestas de mejora reglamentaria, la eficiencia y eficacia en los servicios públicos municipales, así como la evaluación de los índices municipales e índices de gestión.

“Por ejemplo, el tema de la vacunación: fue una vacunación ágil, oportuna, sin temas de movilidad, en la periferia de la vacunación COVID intervenimos en la movilidad.

Agregó que también intervendrá en la Feria Nacional del Libro 2021 (Fenal), que se inaugurará el día 22 de junio.

“Nosotros vinculamos a todas las dependencias, el administrador integra las diferentes dependencias para lograr un proyecto como éste, que es un proyecto callejero, que incluye movilidad de personas discapacitadas.

También mencionó que están próximos a presentar el manual del cuidado y conservación del Centro Histórico.