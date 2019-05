Luz Graciela confronta las adversidades con amor y educación

León.- A los 23 años Luz Graciela se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Anita. Su maternidad no fue como la había soñado, resultó diferente pero no difícil, aunque al inicio lloró mucho.

Fue un proceso doloroso pero no por mí, sino por las personas que te dicen en el hospital ‘tuvo usted una nena, pero (y ese pero te da pánico)... pero tiene síndrome de Down. Hace 45 años tuve una hija con síndrome de Down, ¿y sabes qué? Mi vida ha sido feliz”.

Compartió que además su hija tuvo hipotiroidismo porque los médicos no le dijeron a tiempo que ella estaba mal de la tiroides y ella creció muy poco.

Luz Graciela Vargas Valdez, de 68 años, recordó pensativa y orgullosa cómo vio crecer a su hija Anita quien está por cumplir 45 años, el 9 de junio, “y 45 años después te puedo decir que el síndrome de Down, no es para tanto”.

Cuando nació me dijeron que las personas como Anita no servían, así me lo dijo la jefa de pediatría del Hospital del ISSSTE en la Ciudad de México, yo no sabía qué era el síndrome de Down y lloré mucho porque no sabía a qué me iba a enfrentar.