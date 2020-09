MANTIENE IRAPUATO DINAMISMO ECONÓMICO

Irapuato, Gto. 03 de septiembre del 2020.- En medio de la contingencia sanitaria por

coronavirus, la economía local se recupera poco a poco y el municipio se coloca entre

las ciudades del Corredor Industrial con menores afectaciones.



“Resultamos no tan afectados como otros municipios, afortunadamente la ocupación

laboral en Irapuato, es muy resiliente. Afortunadamente muchas de nuestras empresas son esenciales, no se detuvieron y no resultaron tan afectados como en otros municipios”, puntualizó.