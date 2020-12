MANTIENEN ACCIONES PARA PROMOVER ADOPCIÓN DE MASCOTAS

Irapuato, Gto. 29 de diciembre de 2020.- Son 60adopciones y 30 rescates de

mascotas, los que realizó la Coordinación de Atención y Protección Animal (CANI),

durante el 2020, en conjunto con la participación de los y las irapuatenses que

realizaron denuncias ciudadanas.



Gerardo Martínez, coordinador del CANI, informó que, de 283 reportes que se

atendieron para revisar las circunstancias de las mascotas, 30 resultaron en la

obtención de la custodia por parte de la dependencia de las mascotas involucradas.

“Si hemos obtenido la custodia de algunos ejemplares, para retirarlos de una situación de maltrato, de una situación de abandono, un lugar en el que no les aplicaban los calendarios de medicina preventiva adecuados o de plano estaban nulos”, compartió el Coordinador del CANI.

La mayoría de los reportes resultaron en acuerdos por parte de la dependencia y lospropietarios de las mascotas, quienes se comprometieron a brindar un mejor cuidadoa los animalitos, situación de la que se hace un seguimiento.



En el transcurso del año, el tema de las adopciones disminuyó, debido a la

pandemia, por lo que invitó a la ciudadanía interesada en contar con una mascota a

acudir al CANI.



En la Coordinación de Atención y Protección Animal, recibirán una asesoría para

saber qué tipo de mascota pueden adoptar de acuerdo a las necesidades de los

animalitos y las condiciones del hogar del adoptante.



“Siempre va haber situaciones de mascotas que requieran una nueva oportunidad, no

sabemos si es la segunda, la tercera, la cuarta, no sabemos, pero la adopción

siempre es importante, no basta con decir que uno tiene buenas intenciones sino

aplicarlas”, dijo.