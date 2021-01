VIDEO. Madrugan leoneses para aprovechar descuento en predial

León, Guanajuato.- La fila en Tesorería para pagar el predial y aprovechar el 12% de descuento en enero, inició desde las 8 de la mañana.

Pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad y acreditados de Infonavit se formaron para lograr un pago menor, otros un revalúo.

En mi caso pago cada año 400 pesos, ahora me salió de 2 mil, vine a pedir un revalúo pero me ofrecieron el descuento, también lo voy a pedir pero primero a ver qué me dicen, tengo todo lo que dicen por ser pensionado”, explicó Mario Hernández, colono de Santa Rosa.

Mario Hernández, de Santa Rosa. Foto: Daniel Martínez.

Casos similares al de Mario llegaron para pedir aclaración pero este 2021 les sorprendió con montos que van de mil 200 a 3 mil pesos.

Ya pasé tres veces en dos días hoy ya tengo todo en orden y espero que me bajen el predial pagaba 400 y ahora pagaré 3 mil, ahorita ya estoy haciendo el trámite”, dijo Jorge Morales vecino de Loma Bonita.

Jorge Morales, de Loma Bonita. Foto: Daniel Martínez.

Para solicitar el descuento, personal de la dependencia informó que se necesita:

Copia de credencial de elector Copia de acta de seguro y pensión Credencial de Inapam (en caso de pertenecer) Predial 2020 Llenar el formato de solicitud que otorgan en las oficinas de tesorería municipal.

En enero el descuento al predial será de 12%. Foto: Daniel Martínez.

En caso de ser acreditado de Infonavit se solicita, aparte del formato que entrega el Municipio:

Predial 2020

Credencial del titular de la propiedad

Asistencia del titular

Los descuentos son otorgados debido a la contingencia por Covid-19.

En febrero será de 10% de descuento.

La expectativa de recaudación para el ejercicio fiscal de 2021 es de 5 mil 658 millones 55 mil 861.88 pesos.

AM