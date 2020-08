Maestra Isabel da emotiva bienvenida a sus alumnos a nuevo ciclo escolar

Irapuato.- “Bienvenidos a clases”, fue el mensaje que enmarca el lugar que acondicionó la maestra Isabel Castañeda González en su hogar, para recibir y dar la bienvenida a sus alumnos en este inicio de ciclo escolar 2020-2021.

En un pequeño rinconcito de su casa, desde días previos la maestra Isabel se dio a la tarea de acondicionar su sala de clases; una televisión, un escritorio, computadora, audífonos y micrófono de diadema, detalles de decoración para crear ese clima positivo y propicio para el aprendizaje.

Hoy es un día de suma importancia para los niños que después de las vacaciones regresan a clases de manera virtual.

Desde muy temprano, Isabel Castañeda, se levantó para iniciar su día de clases on line, tomó su lugar preparada para recibir a su nuevo grupo de cuarto grado; de un grupo de 35 alumnos, uno de ellos pasó de escuela privada a pública.

Dieron las 8 de la mañana y puntual, inició sesión a través de las aplicaciones ya aprobadas, primero reunión con los padres de familia, posteriormente sería el encuentro con sus nuevos alumnos.

En lapsos va alternando los diferentes métodos para transmitir las clases y actividades, esto debido a que no todos los alumnos cuentan con las mismas condiciones para trabajar desde casa.

Isabel Castañeda, Ricardo Castro y su hijo, Ricardo Castro Castañeda.

Sin embargo, destaca que el WhatsApp se ha convertido en su mejor aliado, debido a que todos los padres de familia cuentan con esta herramienta.

Mientras la maestra Isabel atendía a AM, recibía llamadas, videoconferencias, etcétera.

¿Cuál es el reto que se enfrenta en este regreso a clase?

“El reto es lograr que esa magia que hay en los salones con los niños al dar clases, llegue también a las casas de ellos, a pesar de que haya una pantalla de por medio, es el reto más grande lograr los aprendizajes sin olvidar esa magia”.

¿Cómo vislumbra el ciclo escolar 2020-2021?

“Con un gran compromiso, pero no lo veo difícil porque algo que hay con los docentes es que siempre ante cualquier dificultad buscamos la manera de lograr los aprendizajes de los alumnos”.

¿Cómo ha sido el trabajo las primeras horas de trabajo en este inicio de clases?

“Desde la semana pasada y el fin de semana he tenido acercamientos con los papás por medio del chat, el vínculo es la coordinadora de grupo que es una mamá, que nos ayuda a estar coordinando un poco esa comunicación con los papás, les envié ligas de Zoom para que puedan acceder y los que no, se les envía un video por WhatsApp que son los medios que tenemos claro que nos podemos comunicar el 100 por ciento del grupo”.

¿Cuáles han sido las principales inquietudes de los padres de familia?

“Estaban angustiados porque no sabían cómo iba arrancar, en principio la inscripción porque no sabían dónde inscribir a sus hijos, pero la delegación regional proporcionó un teléfono, correo electrónico, sobre todo para los de primer grado y secundaria. La Secretaría de Educación también ha estado dando información para traslados, pudimos dar a tiempo la información a los papás para que estuvieran tranquilos”.

Las actividades las diseñamos muy objetivas, muy concretas, pero que sean realmente un acceso para que el alumno aprenda , la televisión también va a hacer de gran apoyo para que los niños puedan seguir aprendiendo, aparte los niños son una esponjita, ellos están aprendiendo constantemente todos los días”.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando de manera virtual?

“Desde que cerramos el 5 de junio no hemos parado los docentes, hemos estado en capacitación constante para estar listos y ser maestros virtuales, porque se necesita tener un cierto perfil, tuvimos un taller para identificar nuestras emociones y estar bien equilibrados mental y emocionalmente para poder arrancar y poder transmitir a los alumnos esa tranquilidad que necesitan ahora. Ser unos docentes empáticos y preparar todos los contenidos de la Secretaria que es mucha información; hay que entenderla, empaparnos y decidir cuál es la mejor para los alumnos.

¿Sus alumnos cuentan con las condiciones necesarias para tomar clases desde su casa?

“Hasta donde tengo conocimiento el 100 por ciento de los alumnos están en el chat, enviamos las actividades y les llega la información, además de la televisión ya partir de ahí dar ese acompañamiento".

¿Qué mensaje les da a los padres de familia para que sean más empáticos con los profesores?

“Los papás cuando manifiestan un poco de queja o se desesperan por las actividades es una manera de incertidumbre, de miedo. Mi mensaje es que tengan confianza en los maestros, estamos haciendo nuestro trabajo y lo estamos haciendo de la mejor manera, que estén tranquilos, que sepan que hay una gama de posibilidades para resolver cualquier cosa que se nos presente, decirles que mi meta para este ciclo escolar es formar alumnos autodidactas, que ellos aprendan por sí mismos y que no dependan tanto de los padres”.

¿Cómo combina su profesión con el rol de mamá?

“Tengo 17 años de casada con Ricardo Castro que ha sido una pieza fundamental para mi trabajo. Es quien me impulsa para la batalla, él es el fuerte, quien me sostiene; siempre me está apoyando y mi hijo Ricardo me gusta que vea el ejemplo de que se pueden lograr las cosas, de que sus padres luchan para salir adelante. Quiero destacar esta parte en la que le agradezco como hijo que entienda que la mamá es maestra y que por andar atendiendo hijos ajenos a veces él ha tenido que dar sus tiempos de madre e hijo para que yo pueda trabajar y también me apoya mucho”.

