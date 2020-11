Maestros consideran que regreso presencial en enero aún es arriesgado

León.- La presidenta de la Alianza de Maestros del Estado de Guanajuato, Teresa Paulino San Germán, señaló que un posible regreso a clases presenciales en enero en la entidad sería algo muy esperado por los docentes y padres de familia.

Sin embargo, pidió que las autoridades analicen con mucha cautela el tema, debido a que las condiciones sanitarias aún no son las adecuadas para que los estudiantes vuelvan a las aulas.

Señaló que las condiciones son muy distintas en todas las escuelas y zonas de la entidad, por lo que recomendó que no se tenga un regreso generalizado, sino que únicamente retornen las instituciones que tengan las condiciones necesarias para minimizar el riesgo de contagio.

Explicó que se debe priorizar el regreso a las escuelas que presentan salones con pocos alumnos, espacios bien ventilados y en zonas donde los contagios están a la baja.

El semáforo sigue marcando en naranja o rojo en muchas partes y mientras no esté en verde es algo muy riesgoso. Por ganas de regresar no nos detenemos y no nos faltan, pero aún hay un gran riesgo de salud”, dijo en entrevista con AM.