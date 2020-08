Maestros piden apoyos para continuar clases a distancia

Los maestros están listos para para el inicio de clases a distancia durante este ciclo escolar, pero algunos requieren apoyos para adquirir herramientas como computadoras o internet.

El SNTE de León ya ha pedido apoyo al sindicato nacional para ello.

León.- El magisterio está listo para sacar adelante el próximo ciclo escolar que al menos de inicio será a distancia, sin embargo hay docentes que requieren apoyo para adquirir herramientas tecnológicas que le permitan trabajar mejor.

Así lo señaló Manuel Jara Flores, coordinador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la región de León.

“Ellos están haciendo su esfuerzo por darle atención a los alumnos a distancia, en línea, pero a veces no se puede abarcar el total porque algunos niños, no tienen la posibilidad de tener computadora, internet o cuestiones de ese tipo, sobre todo en las comunidades rurales o de bajos recursos. Y hay algunos compañeros que tampoco tienen las posibilidades porque el sueldo no es mucho y no tienen las herramientas necesarias para ofrecer una educación a distancia de calidad”, expresó.

Computadoras e internet, los elementos más importantes

En este mismo sentido puntualizó que lo más necesario es ayuda con computadoras e internet.

Ya se ha hecho la petición de apoyo al Secretario de Educación Pública en ese sentido a través del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, para que se pueda desarrollar el trabajo de manera más óptima”, anotó.

En este mismo sentido sobre el anuncio que hizo el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, sobre que el ciclo arranca el 24 de agosto, el coordinador del SNTE dijo que lo vieron bien.

Entendemos que las clases presenciales no se pueden llevar a cabo en estos momentos porque no hay condiciones debido a la pandemia, entonces los compañeros son conscientes de la realidad que vivimos y conscientes de que debemos esmerarnos un poquito más en el trabajo a distancia. Nos hablan de que vamos a estar trabajando por televisión pero de alguna manera también sabemos que se van a utilizar las redes sociales”, declaró.

Sobre el mismo anunció celebró que se haya dicho que el sueldo y prestaciones del magisterio no tendrán afectaciones.

Hay contagios y decesos

En cuanto a contagios por coronavirus, Manuel Jara aseguró que sí ha habido contagios entre el personal de su jurisdicción, alrededor de 20, aunque señaló que pudieran ser más y agregó que también se han registrado decesos, sin precisar una cantidad.

Sin embargo, finalmente dijo que los maestros seguirán dando la batalla para adaptarse a la situación y continuar educando.

El maestro yo creo que es una pieza fundamental para el bienestar y desarrollo de un lugar, de un país, de un estado, por eso trabajamos mucho en la concientización entre el magisterio para que entendamos los tiempos que estamos viviendo y solicitamos a la SEP que se le apoye, ojalá analice las necesidades para llevar a buen puerto la educación mientras mejora esto”, concluyó.

MCMH