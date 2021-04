León, Guanajuato.- Vecinos de la comunidad de Comanja de Corona y de Santa Ana del Conde, denunciaron que ha aumentado el número de mascotas abandonadas, especialmente perros y gatos, que son abandonados por sus dueños en las carreteras y ranchos cercanos a León.

Aprueban por maltrato animal hasta 2 años de cárcel, multas y servicio a la comunidad

Hicieron un llamado a tomar conciencia y ser responsable de las mascotas que se adoptan esterilizando a las hembras o dándolas en adopción.

No es justo tirarlos como si fueran 'basura' en costales, en bolsas negras de hule, a la orilla del camino, afuera de una casa, en la carretera y no se que tantas formas más: No lo hagas, pasan fríos, hambre, enfermedad, maltrato, dolor, miedo. Lo pueden atropellar o caer en malas manos”, señalan los vecinos.