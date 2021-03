Ladrones entran a casa de Malú Micher y se llevan joyas

León, Guanajuato.- Este sábado se metieron a robar en la casa de la senadora de Morena Martha Lucía “Malú” Micher Camarena, en León y se llevaron joyas, informó su esposo David Martínez.

Dijo a AM que se llevaron dinero, aunque no precisó la cantidad, “unas joyitas” que le heredaron a la senadora y el celular de él. Hasta el momento no han calculado el monto económico de lo robado.

Delincuentes hicieron un revoltijo

“Revolvieron las cosas de modo que de la impresión de que están buscando algo, tiraron los libros de texto. Nunca hemos tenido mucho dinero, todo lo revolvieron”.

Su domicilio está en la colonia Brisas del Campo, segunda sección.

Ya interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, pero a partir de este robo, van a extremar precauciones, con la colocación de una cámara de vigilancia, por ejemplo.

