Mamá de Lupita pide ayuda para su hija enferma que necesita cuidados especiales

León, Guanajuato.- María Guadalupe García, con apenas 2 años siete meses, padece de Artrogriposis Múltiple Distal, Displasia Broncopulmonar y Parálisis Psicomotriz, por lo que ahora ocupa del apoyo de los lectores de buen corazón para poder seguir echándole ganas a la vida.

La situación por la que pasa en estos momento San Juana Manuela, mamá de la pequeña, no es muy buena y aseguró que últimamente le ha estado batallando para comprar varios cosas que necesita para los cuidados de su hija.

Actualmente, María se encuentra en casa, pero requiere de varios cuidados especiales así como de productos de aseo personal y comida, y es que su estado de salud desde que nació siempre ha sido muy delicado, su mamá tiene que invertir mucho en ella.

A su corta edad ha superado 7 terapias intensivas en las que ha estado a punto de fallecer.

El apoyo que necesita por parte de los lectores AM son:

“Algunas vecinas me han apoyado, pero ahora si le estoy batallando un poco más” expresó la mamá.

También necesita pomadas para las rozaduras y es que debido a que la mayor parte del tiempo se la pasa acostada se le rosa mucho la piel.

Me gustaría que la gente me puede apoyar con lo que sea, no es para mí si no para mi hija y si algún lector desea conocerla me puede marcar y con gusto los recibiremos en casa” expresó San Juana.