Mamá de jóvenes atropelladas en Cuerámaro exige justicia

Cuerámaro.- “Lo único que quiero es que se haga justicia y esto pare, porque no quiero que el día de mañana sean otras niñas”, externó Rosa Avalos, madre de Michel y Rosa, dos de las cuatro jóvenes que fueron atropelladas en Cuerámaro, tras la detención del joven señalado como responsable.

La mañana de este sábado el fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre se comunicó con los familiares de las víctimas del crimen cometido la noche de 25 de noviembre de 2019, y les confirmó que se había detenido a Juan “N”.

Yo le hice la pregunta que donde lo detuvieron y ya me dijo que en León, Guanajuato”, detalló la madre a am.

Tras esta noticia la madre de las dos víctimas dijo que “lo único que quiero es que se haga justicia y esto pare, porque no quiero que el día de mañana sean otras niñas. Que vea él que sí existe la gente pobre buena”.

Sé que estando preso no me van a regresar a mis hijas, pero quiero que le caiga todo el peso de la ley”, añadió.

Detalló que ahora espera más detalles sobre el proceso que seguirá para el joven que estuvo prófugo poco más de dos meses, pero prevé que sea una etapa difícil para familiares y amigos de las víctimas de ese hecho.

“No puedo decir que gusto, me dio como coraje o impotencia. Me siento tranquila porque ahora sí está en manos de la justicia para que sepa que no debe andarse burlando”, finalizó Rosa.

