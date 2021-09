Irapuato.- Los integrantes de la organización ‘Antorcha Campesina Irapuato’ se manifestaron de nueva cuenta en el centro histórico de la ciudad, pues a dos meses de pedir que les arreglen los caminos, han sido ignorados por el gobierno municipal.

Cecilia Coronilla Nazahua, líder municipal de la organización, comentó que por tercera ocasión se manifestaron pacíficamente ya que no hay respuesta de los funcionarios sobre sus peticiones, tal como lo habían dicho.

Hicieron visitas el licenciado Armando y el licenciado Julio Borja a nuestras localidades para ver si estaban en condiciones o sí se necesitaba el revestimiento; en efecto ellos mismos vieron que las condiciones (de los caminos) no son las adecuadas en estas comunidades”, expresó.

Señaló que entre las comunidades afectadas se encuentran la Pedro Arteaga, mejor conocida como ‘El Tocotín, Lo de Juárez y ex Hacienda de Márquez, pues los caminos no han sido reparados.

Nosotros lo vemos y ese nuestro sentir, que le apuestan a irse sin resolver esas necesidades (terminar la administración), todavía el lunes hablé con ellos y les dije: ¿cómo le vamos a hacer?, hemos estado esperando pacientemente, nosotros hemos respetado así como ustedes dicen, pues el licenciado José Maria me lo ha externado cuando nos hemos reunido con él, que no le gustan las manifestaciones”, dijo.

Sin embargo, a los antorchistas no les gusta que les vean la cara, que el Municipio dé su palabra y no cumpla.

Nosotros estamos tomando nuevamente las calles porque son dos meses los que hemos esperado, no es un juego; queremos que se resuelvan esas necesidades de las localidades que ya mencioné”, agregó.

Esperaban que el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez los atendiera, pues en las diferentes reuniones no ha hecho acto de presencia, sin embargo, no los atendió y de nueva cuenta fueron atendidos por el Secretario del Ayuntamiento y al no llegar a un acuerdo, amenazaron con manifestarse diario hasta que les solucionen el problema.

