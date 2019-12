Manifestaciones y ataques a su casa obligan a huir a alcaldesa de Cuerámaro

Cuerámaro.- Por su seguridad, la alcaldesa de Cuerámaro, Ana Rosa Bueno, junto con su familia, se vieron obligados a huir de su casa.

Hace unos días, una manifestación en dicho municipio terminó en destrozos en la casa de la alcaldesa de Cuerámaro, por lo que se vio obligada a abandonar su hogar y encontrar un lugar temporal para vivir.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Esta manifestación fue motivada por la liberación de un menor de edad quien presuntamente mientras conducía a exceso de velocidad y bajo efectos del alcohol embistió a cuatro chicas quitándoles la vida, la manifestación pasó del Palacio Municipal de Cuerámaro a la casa de la alcaldesa.

En mi casa no puedo estar, mi casa quedó completamente destruida… Es obvio que no podemos habitar ahí porque no quedó ningún mueble, ni puertas. No hay ninguna protección”, mencionó.