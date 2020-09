Manifestantes aseguran que gobierno de AMLO ha sido ‘dos años perdidos’

Cientos de guanajuatenses se movilizan para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se dedique a resolver los problemas del País

Reclaman ciudadanos y políticos panistas por la falta de resultados del Gobierno federal

Acuden más de 300 autos a la movilización efectuada ayer domingo por avenidas de León

Guanajuato.- Centenares de guanajuatenses salieron ayer en sus vehículos a protestar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigieron resultados y que deje de polarizar al País.

La mayor concentración ocurrió en León, donde más de 300 vehículos transitaron desde distintos puntos de la ciudad para reunirse frente al Forum Cultural.

El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, cuestionó la falta de resultados ante la pandemia, contra la violencia y la crisis económica.

En Celaya fueron unos 35 vehículos los que participaron en el reclamo, en un marcha que tuvo como nombre “México necesita resultados, dos años perdidos”.

Rainier Hernández Ruiz, líder del PAN municipal, señaló que la protesta se realizaba porque el Presidente prometió mucho y ha hecho poco.

Entre los manifestantes estuvieron la diputada federal Saraí Núñez, la diputada local Emma Tovar; David Orozco, exdirector de Desarrollo Económico y la exdiputada Adriana Elizarraraz, todos panistas.

La protesta en León terminó con un mitin frente al Forum Cultural Guanajuato. Foto: Sinohé Vázquez.

En Irapuato fueron alrededor de 15 vehículos de militantes del PAN los que realizaron la caravana de protesta.

Entrevistado por AM, Cifuentes aseguró que se habían producido movilizaciones en 20 municipios del estado.

Exigen a AMLO rectificar

Ciudadanos y líderes políticos del Partido Acción Nacional (PAN) salieron ayer a protestar a las calles de León en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le exigieron resultados en ámbitos como salud y seguridad.

La manifestación pacífica fue organizada por la asociación civil Sumando Conciencia por México, en conjunto con el PAN Guanajuato.

El evento arrancó minutos antes de las 11:00 de la mañana cuando decenas de vehículos partieron del estacionamiento de Plaza Mayor y recorrieron el bulevar Adolfo López Mateos hasta llegar a las instalaciones del Fórum Cultural, donde se les unieron más simpatizantes.

En León, Celaya e Irapuato se manifestaron por quinta semana contra las decisiones del Gobierno Federal. Foto: AM

Según el presidente estatal del PAN, Román Cifuentes, en la manifestación participaron más de 300 vehículos que partieron desde distintos puntos de la ciudad.

Además manifestaciones similares se realizaron en 20 municipios de Guanajuato.

Nosotros hoy nos activamos como ciudadanos, igual que cientos o miles de ciudadanos. Nosotros hicimos una serie de acciones en el marco de este segundo informe de gobierno federal. En el cual vemos muy malos resultados, nosotros nos sumamos a la demanda de los ciudadanos que piden resultados”.

“En salud hoy vemos que a este gobierno no le duelen los más de 60 mil muertos. Nos sumamos al reproche por los malos resultados en materia de seguridad pública en todo el país y no solo en Guanajuato. Este gobierno debe entender que no funciona esta política de abrazos y no balazos”, dijo Cifuentes en entrevista.

El dirigente blanquiazul explicó que se busca que tras el segundo informe de gobierno la administración de la 4T cambie el rumbo y de no ser así, continuarán con las manifestaciones pacíficas.

En la protesta también participaron panistas como el diputado federal Ector Jaime Ramírez Barba, el legislador local Guadalupe Vera, el síndico del Ayuntamiento de León, Christian Cruz Villegas, entre otros.

Los vehículos participantes portaban banderas y mensajes como “Fuera AMLO”, “No al comunismo”, “El pueblo pone, el Pueblo quita”, entre otros

Casi al mediodía los manifestantes se congregaron afuera del Forum Cultural en donde expresaron consignas y reclamos contra el presidente por casi una hora.

“Salimos a protestar porque queremos un cambio, que hasta el momento no ha llegado. No es posible que tengamos el único gobierno del mundo que no da apoyo ni a las empresas, ni a los trabajadores en la pandemia. Es un absurdo que se laven las manos y hay más cosas que no podríamos terminar de mencionar. Por ejemplo es algo criminal que los niños con cáncer no tengan medicamentos. Son vidas que se están perdiendo por la soberbia de López Obrador”, expresó Éctor Jame Ramírez Barba, diputado federal.

Recolectan firmas para exigir renuncia

El Frente Nacional Anti Amlo (FRENAA) se congregó en la Calzada Independencia del Centro Histórico , en Celaya, para recolectar firmas y poder exigir la renuncia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de que más personas se afilien al frente.

Vamos a recolectar firmas exclusivamente para que la gente nos conozca y crezca nuestra presencia y el grupo, además estamos solicitando donaciones para utilizarlas el día del mitin, que será el día 19 hasta que se termine” comentó Guillermo Ortega, integrante de FRENAA.

Desde las once de la mañana se reunieron y portando la bandera de México invitaban a la gente a sumarse al movimiento o al menos firmar para exigir la renuncia del Presidente.

Además, para apoyar al mitin que se planea realizar en el Zócalo de la ciudad de México,a cada estado les pidieron 100 casas de campaña, siendo 32 estados, serían en total 3200 casas.

Yo creo que vamos a aportar más de 100, León ya tiene más de 300, nosotros (Celaya) pondremos yo creo 100, el apoyo de Guanajuato es muy importante por la cantidad de habitantes y cada aporte es de personas que no están conformes con el gobierno actual” señaló Ortega.

“Es de resaltar que el plantón comienza el día 19 de septiembre y se irán intercalando los estados, a Guanajuato le toca del 24 al 29 de septiembre, de Celaya estamos listos, la vez pasado fuimos 52, y yo creo se van a sumar más” resaltó Ortega.

Informó que partirán el día 19 temprano, para llegar al Zócalo de la capital.

Salimos el 19 en la madrugada, estar a las 8 o 9 de la mañana, regresar ese mismo día, porque estarán los relevos, nosotros nos relevamos el día 24, nos vamos a quedar todo el estado, del 24 al 29 los cinco días”, finalizó otro de los manifestantes.

Cabe resaltar que en la ciudad, FRENAA tiene más de 250 afiliados.

Van pocos en Irapuato

En Irapuato alrededor de 15 vehículos de militantes del Partido Acción Nacional realizaron una caravana en contra del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como forma de protesta por su poca eficiencia en el encargo.

Los integrantes del partido político se reunieron frente al parque Irekua, en el Monumento a la bandera, de donde partieron y realizaron un recorrido por las principales avenidas de la ciudad, como Avenida Guerrero, avenida Revolución y bulevar Gustavo Diaz Ordaz.

Sus exigencias y reclamos fueron plasmados en los vidrios de sus vehículos, con mensajes como “4T, Medicinas NO, Corrupción Sí, NO+PG”, “En Guanajuato decimos no a la 4T”, “AMLO #2AñosPerdidos”, entre otros.

Al finalizar la caravana sobre las calles de Irapuato, los vehículos viajaron a León, para poder unirse a la movilización que se realizó en la ciudad.

(Con información de Bryam Torres, Mauricio Ortiz y Eribaldo Gutiérrez)

