Mantienen autoridades de Guanajuato impune crimen de Nadia

León, Guanajuato.- "Nadia es nadie para las autoridades en Guanajuato", señaló la madre de Nadia Verónica Rodríguez quien hace siete meses fue asesinada.

Un grupo de aproximadamente 50 mujeres se manifestaron frente a la Universidad Iberoamericana León donde Nadia Verónica cursaba sus estudios de relaciones internacionales.

Fue el 8 de marzo de este año cuando la joven fue asesinada cuando se dirigía a su casa en Salamanca, a siete meses de su muerte, las autoridades no han dado con los culpables.

La madre de Nadia compartió que aunque ha pasado más de medio año del asesinato de su hija las autoridades les han puesto muchas trabas en cuanto a la investigación.

Desde que fue este suceso no nos han querido dar ninguna información, ni siquiera el número de expediente, no lo querían dar. En el acta de defunción tiene anotado el número de expediente, por ello no me lo querían dar", comentó Blanca Marina, la madre de Nadia.