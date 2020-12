Mantienen en Irapuato multa por no usar cubrebocas

Irapuato.- La multa de mil 200 pesos por no utilizar el cubrebocas en Irapuato sigue vigente, aunque es complicado cobrar a todo aquel que desacate, ya que no siempre cuentan con recurso para pagar, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Lo anterior, después de que en el Periódico Oficial del Estado se refrendó la obligatoriedad del uso de cubrebocas en Guanajuato, especificando que las autoridades municipales tienen la facultad de establecer las consecuencias jurídicas para los ciudadanos que desacaten la disposición oficial.

En Irapuato, desde inicios de la pandemia se estableció esta multa para quienes no portaran el cubrebocas y se resistieran a hacerlo, lo que ocasionó varias detenciones.

También diría a ver, detenemos a una gente y no trae los mil 200 pesos, también hay una situación económica difícil, entonces es un tema donde no es tan sencillo, y luego dejar (detenida) a una persona porque no trae el dinero varios días, es complicado”, enfatizó.