Mantienen la fe a distancia con transmisiones en vivo

Celaya.- A raíz de las medidas de contingencia que se han emitido a nivel nacional, para esta Semana Santa, los eventos de la Iglesia serán todos transmitidos a través de Facebook para toda la gente que esté interesada en verlos.

Señaló que muchas veces la cena, el lavatorio de pies, las tres caídas llama mucho la atención, pero no es el objetivo principal, es entender la pasión, muerte y resurrección de Jesús como parte medular a través de las celebraciones litúrgicas.

Ahora solo vamos a celebrar lo litúrgico, por ejemplo las tres caídas, todo eso es devoción popular, es expresión de la gente, no está mal, pero a veces no se percibe el verdadero mensaje” señaló el sacerdote.

Se realizará el recorrido dentro del templo, leyendo cada estación del viacrucis, se rezará como lo hace el Papa Francisco.

Y en la tarde la pasión del Señor, con los rezos y acompañamientos.

Se acompañará a la Virgen, que contempla el sepulcro, que junto con la iglesia esperan la resurrección del Señor.

El padre exhortó a toda la gente a ser obedientes a las autoridades sanitarias, mismas que se han sido promovidas por el Obispo.

Si no hay templos abiertos, no hay ceremonias públicas, debemos permanecer en casa, ese llamado se nos hace, no solo en Celaya sino en todo el mundo, es un llamado a la obediencia, por eso se busca llevar a más lugares estas transmisiones para que lleguen a más gente, usamos el hashtag #DistantesPeroUnidosEnLaFe y que a través de los medios electrónicos nos acompañen, celebrar al Señor, acompañarlo en su pasión, muerte y resurrección desde el hogar”, externó.