Maratón León Guiar regala departamento

Alegría, fiesta e integración fue lo que se vivió durante la mañana del domingo en la gran fiesta del Maratón León Guiar 2019, justa atlética catalogada como la más importante del Estado y el maratón más antiguo. La cuadragésima edición entregó un departamento en la dinámica #Correporundepa, a cargo por del patrocinador oficial por cuarto año consecutivo, Grupo Guiar.

En la explanada del Forum Cultural, Grupo Guiar realizó su ya tradicional dinámica en el que tuvieron la oportunidad de participar los 5 mil 302 corredores nacionales y extranjeros en las modalidades de: Maratón, medio maratón y 10 kilómetros.

Los requisitos para concursar por el departamento fueron haber corrido la distancia completa según a la categoría inscrita, depositar su número en la urna y estar presentes en el momento de la dinámica: solamente quienes terminaron su carrera y pasaron por los puntos registrados por el chip, tuvieron la oportunidad de participar, Con la presencia del Ing. Gustavo Michel, presidente del consejo COMUDE; Ing. Guillermo Reyes, director Ejecutivo de Grupo Guiar; Roberto Elías Orozco, director de COMUDE, y el notario No. 82 de León, Lic. Enrique Durán Llamas quien dio fe y legalidad, se realizó la dinámica. Previo a la Dinámica se hizo hincapié que Grupo Guiar, apoya al deporte como prueba mencionaron que, en todos sus desarrollos, que se ubican en león, Guanajuato y salamanca, se maneja todo un concepto deportivo ya que los habitantes tienen acceso a clases deportivas como futbol, Básquet, voleibol, tablas rítmicas, gimnasia, atletismo, box y taekwo, completamente gratis.

La dinámica que se siguió para sacar al ganador fue extraer cinco boletos, los cuatros primeros se eliminarían y el quinto sería el premiado.

Un pequeño de nombre Luis Santiago, fue el encargado de sacar el numero ganador correspondiente a Elisabeth Hernández Palafox, quien corrió con el número 1310, en un tiempo de 4:26:18. Originaria del estado de Hidalgo que reside en Celaya, resultó ser la feliz afortunada ganadora quien se encontraba en la explanada en compañía de su grupo de corredores llamado “La peste negra”.

“Una emoción indescriptible, vivo en Celaya, vine a correr con todo el corazón como siempre lo hago, corrí por mi propia marca personal y me siento muy satisfecha agradecida con Dios y la vida. Yo no tengo una casa propia, este premio me lo da la vida, las circunstancias se dieron para que yo fuera la ganadora; no tengo palabras”.

Elisabeth, mencionó que es la cuarta vez que participa en el Maratón León Guiar y su número 26 como corredora, agregó que este es una de las mejores carreras atléticas y que León es muy buen anfitrión, siempre es bien recibida.

La entrega física del departamento será en los próximos días en el desarrollo Jardines del Río que se encuentra en la zona Sur de la ciudad, teniendo acceso por tajo de Santa Ana, entre blvd Aeropuerto y blvd Timoteo lozano.

Una vez más se reafirma que León, tiene un maratón con historia que desde el 14 de septiembre de 1980, no se ha dejado de escribir.

Por primera vez en la historia se superó la cifra de mil 500 corredores de un maratón con un registro de mil 650 atletas, en el medio maratón asistieron 2 mil 180 y en 10 kilómetros se contó con la asistencia de mil 472 corredores.

Es importante mencionar que desde la unión entre Comude y Grupo Guiar, se ha tenido un enorme crecimiento, en el ahora tan reconoció MARATON LEON GUAR.

Al final del evento se invitó a los asistentes a conocer los desarrollos de grupo guiar, en su página web www.grupoguiar.com.mx y así mismo a la edición 2020 del MARATON LEON GUIAR.