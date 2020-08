Marcharan dueños de anexos en Guanajuato capital para que los reciba el gobernador

Irapuato.- El martes 18 de agosto los integrantes de Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) marcharán desde la caseta de cobro en la autopista Guanajuato-Silao al palacio de gobierno en Guanajuato capital con la intención de que el Gobernador Diego Sinuhe Rodríguez los atienda, tras los ataques de los que han sido víctimas.

Nicolás Peréz Ponce, representante del CRUB estatal, comentó que la marcha se debe a los cierres que hubo en los centros de rehabilitación y la manera en que estuvieron haciendo las revisiones en las que participaron Guardia Nacional y elementos de Seguridad Pública del Estado, pues parecía que estaban revisando delincuentes.

Mencionó que en la reunión que tengan con Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, le van a pedir cuentas sobre el plan Islandes que han implementado en Guanajuato, pues hasta el momento ellos no han visto que hagan algo en contra de las adicciones.

Señaló que luego de la marcha se plantarán frente al Palacio de Gobierno y no se retirarán de ahí hasta que los reciban, para esta marcha acudieron personas de la Red Nacional de Centro de Rehabilitación de todo Guanajuato y de algunos otros estados que vienen como forma de apoyo.

La marcha será pacífica, por lo que en caso de que ocurra alguna intervención de parte de elementos de seguridad como ocurrió con los colectivos de búsqueda y en la cual varios quedaron detenidos, dijo que no caerán en provocaciones.

No vamos en son de pelear, solo queremos que nos escuchen será una manifestación pacífica, queremos que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando y porque se nos quiere clausurar verdaderamente, porque no somos como lo dijo el encargado de seguridad, no somos semilleros de la delincuencia”, concluyó.