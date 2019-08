Marcharán para pedir renuncia de Alcaldesa de Celaya

Celaya.- Celayenses hartos de la inseguridad en la que viven organizan una marcha por la paz, en la que además pedirán la renuncia de la alcaldesa Elvira Paniagua.

Los ciudadanos organizadores dijeron que nadie los representa, nadie es líder y que son los miles los afectados por la delincuencia

La marcha se realizará el viernes 16 de agosto a las 12 del mediodía, en el Jardín Principal y terminará en la Presidencia Municipal.

El ciudadano dijo que esta vez no quieren mantener un diálogo con la Alcaldesa, sino que deje su puesto.

Queremos que se regrese a Salvatierra, Celaya no le pertenece y no tiene por qué tenernos viviendo con miedo. Pedimos al Secretario de Seguridad que renuncie, dos trienios y no ha dado ningún resultado, en Celaya no queremos más sicarios gobernándonos y extorsionándonos", dijo.