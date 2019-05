María Elena, de ama de casa, comerciante y hasta enfermera, así saca adelante a su familia 

León.- De ama de casa, de comerciante y hasta hacerla de enfermera por los cuidados que requiere su papá Don Gilbert, así como estar al cuidado de sus dos hijos es como vive diariamente María Elena González, quien durante más de 20 años ha sacado adelante a su familia siendo madre soltera.

Diariamente se despierta a las 7 de la mañana para tener preparada la comida de su hijo y su papá, quienes ahora viven con ella.

Acude al mercado para surtir la comida del día, atiende a su papá quien tiene inicios de alzhéimer, además de llevarlo al seguro por sus citas frecuentes, después se dispone de atender su pequeño bazar, así como otras actividades que desempeña en el hogar.

Actualmente sale adelante con lo que oferta en el bazar, que se ubica en la calle Perulito 103, en la colonia Bellavista, comercio en el que vende desde tenis de segunda, hasta camisas.

María Elena ha sido una mujer ejemplar para sus hijos y pese a que nunca tuvieron el apoyo de su padre, ella siempre trabajó durante muchos años para sacarlos adelante y pagarles todos sus estudies.

Siempre he trabajado, si no era en una cosa, era en otra y aunque he sido madre soltera, con uno u otro negocio voy sacando poco a poco a mi familia, así le pagué la universidad a mi hija", expresó.