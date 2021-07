León, Guanajuato.- De acuerdo a Google Maps en Guanajuato existen al menos 19 negocios que comercializan cannabis y la realidad es que ofrecen cáñamo.

Pero los dueños de estos negocios coincidieron en que ante estos temas que han surgido en recientes días, son varias las llamadas o visitas a sus negocios para preguntar si ya están vendiendo marihuana.

Tres propietarios dijeron que en el mediano plazo las mipymes difícilmente podrán involucrarse y verse beneficiadas en este sector.

Permisos y restricciones entre los gastos en negocios de cannabis

Las reglas aún no permitirán que sea atractivo para emprender; será un negocio que irá de los grandes a los pequeños como todos en su inicio”.

“Los permisos, las restricciones, son otro tema a considerar en los gastos”, comentó uno de los involucrados en la comercialización de productos medicinales.

“Será muy complicado; sí puedes plantar y fumar, pero no puedes vender y no puedes distribuir; no habrá negocio”, lamentó.

Experiencia y capacidad económica dan éxito a corto plazo

Mencionó que casos como el del expresidente Vicente Fox Quesada, por experiencia en los negocios y su capacidad económica son los que en el corto plazo tendrán las mejores ganancias.

A lo mucho en un momento habrá esa oportunidad de obtener permisos de botica para comercializar semilla y aceite de marihuana o los clubes cannábicos”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales ciertos artículos que impiden el consumo, la adquisición de semillas y la plantación y distribución de la marihuana.

Ocho ministros, mayoría calificada, votaron a favor del proyecto y tres en contra.

Reglas y permisos para negocios de marihuana

Lo aprobado por el pleno insta a la Secretaría General de Salud a emitir autorizaciones para que los adultos puedan sembrar, cosechar, transportar y consumir cannabis en tanto el Congreso legisle adecuadamente sobre ello, o incluso si no lo hace.

Si las reglas son claras y los permisos no son tan altos sí habrá oportunidad de que sea un buen negocio para los que ya ofrecemos productos naturales; de lo contrario difícilmente podremos entrarle”, mencionó Luis Padilla, quien también está al frente de un negocio en Irapuato.

Otro encargado de tienda, que entre sus productos ofrece aceite y pomada, dijo que la medicina cannábica es todo un tema, por lo que también será clave que aquellos que la puedan ofrecer se informen.

“Se tienen muchas ideas equivocadas sobre su uso; por ejemplo, en enfermedades como el cáncer con la quimioterapia se recomienda mucho, pero debemos saber cómo suministrar, de lo contrario puedes más que hacer un bien, un mal a la persona”, finalizó.

AM