Marinos detenidos no trabajaban en Guanajuato

Celaya.- Los tres marinos que fueron detenidos en Celaya el fin de semana pasado, acusados de tener vínculos con un grupo delictivo, no forman parte de los 100 oficiales de élite que están desplegados en Guanajuato, así lo informó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario explicó que los detenidos venían de otros estados y únicamente estaban en Celaya para sostener una reunión con otros presuntos criminales, por lo que mantiene su total confianza hacia la corporación de seguridad federal.

Afirmó que desconoce los delitos en concreto por los están siendo perseguidos los tres oficiales arrestados, aunque, en el momento portaban armas de fuego.

Hay que revisar si eran armas de cargo o no y lo importante que hay que destacar es que no eran Marinos que operaban en el estado de Guanajuato. (…) Venían de otras partes, no puedo dar mucha información porque me lo pide la Marina, pero no eran de los 100 que están en Guanajuato.