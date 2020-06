Más de 250 automovilistas se manifiestan en Celaya contra AMLO

Celaya.- Más de 250 automovilistas se sumaron a la segunda caravana en Celaya para exigir la renuncia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La tarde del sábado, la movilización se realizó por la tarde y logró reunir a más vehículos que en la primera caravana realizada hace un par de semanas.

Nuevamente, los automovilistas hicieron sonar su claxon a lo largo de su recorrido y colocaron cartulinas en sus vehículos con leyendas de repudio contra el mandatario federal.

En esta ocasión, los automovilistas quedaron más dispersos que en la primera caravana, por lo que terminaron dividiéndose en cuatro bloques.

El Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) y el Congreso Nacional Ciudadano cédula Celaya convocaron a los participantes en las inmediaciones del Parque Lineal Bicentenario, en donde pidieron a los automovilistas no bajar de sus vehículos y portar cubrebocas como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19.

La ruta de la caravana inició de dicho parque y se dirigió hacía el suroriente de la ciudad en donde dieron vuelta a la altura del centro comercial Galerías Celaya para dirigirse al bulevar Adolfo López Mateos en donde lo recorrieron rumbo a la glorieta poniente en donde retornaron nuevamente al bulevar hasta llegar al punto de partida.

Entre las consignas escritas en cartulinas y parabrisas estaban “basta de mentiras, fuera AMLO”, “Fuera peje corrupto”, “Te quedó grande el puesto”, “Ni chairos ni fifis, somo clase media hartos de ti”, “No al aborto, si a la vida”, entre otros.

De igual manera, una mujer colocó un megáfono en el techo de su vehículo para señalar diversas consignas contra el presidente de la República.

¿Cuántos muertos más mexicanos para que reacciones? No queremos más mujeres asesinadas y muertos por tanta violencia, no queremos que destruyas lo que tenemos, queremos a nuestro compatriotas vivos”, señaló la mujer en su paso por el bulevar.

En el puente peatonal, a la altura del Mercado Hidalgo, miembros del Congreso Nacional Ciudadano colocaron tres mantas e hicieron ondear la bandera nacional.

México no es ni será comunista, AMLO vete a Cuba o Venezuela”, “Andrés López, en Celaya, Guanajuato no te queremos” y “Mexicanos unidos, si no eres tú ¿quién?, si no es ahora, ¿cuándo?”, eran las leyendas de las pancartas colocadas en el puente peatonal.