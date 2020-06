Más de la mitad de los policías en Guanajuato han sufrido amenazas

Guanajuato.- Más de la mitad de los policías del estado de Guanajuato afirmaron haber recibido o que tienen conocimiento de que alguno de sus compañeros ha sufrido amenazas por su labor, indica la encuesta “¿Qué piensa la policía?”, realizada por la asociación civil Causa en Común.

La encuesta fue realizada a 4 mil 442 policías de 28 estados; únicamente Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco se negaron a participar en el ejercicio.

En el ejercicio participaron 161 elementos de Guanajuato, de los cuales el 58% afirmó que él o sus compañeros han recibido amenazas, un 9.3% dijo que en su institución se han registrado casos de policías torturados, un 9.2% aseguró que han enterado de elementos que han sido desaparecidos y el 91.4% han conocido a compañeros que han sido asesinados.

Consideran que hay carencias en capacitación

La encuesta refleja que los policías perciben que les falta capacitación en diversos temas. En el caso de Guanajuato 4 de cada 10 no se siente preparados para participar en una audiencia ante un juez, 3 de cada 10 en primeros auxilios.

El 27% reconoce que no tienen el conocimiento suficiente para recibir denuncias y el 7% afirma que requiere más capacitación para usar un arma de fuego.

El 32% de los encuestados coincidieron en que practican tiro una vez cada dos años o incluso más tiempo para volver a practicar.

Perciben desconfianza

Poco más de la tercera parte (34%) de los policías señalaron sentirse discriminados por los ciudadanos. El 33.8% perciben que la población no confía en ellos.

Mientras que el 32% piensa que los periodistas le estorban en su labor y el 17% consideró que los Derechos Humanos son un obstáculo para hacer su trabajo.

Más de la mitad de los oficiales opinó que para mejorar las corporaciones se requiere de mayor capacitación, equipamiento y mejorar los salarios. Sin embargo, 9 de cada 10 afirmaron que combatir la corrupción en las policías no es la solución para tener mejores elementos.

Más del 80% sin seguro de vida

El 32% de los elementos contestó que por lo menos en alguna ocasión han tenido que pagar de su propio bolsillo algún elemento de su equipamiento, lo que va desde los que desembolsaron para costear la gasolina de la patrulla, hasta los que compran sus propias botas.

En cuanto a prestaciones el 84% señalaron que no tienen seguro de vida, 60% afirmó no tener seguro de gastos médicos mayores y 6 de cada 10 señalaron que no tienen fondo para el retiro.

En este apartado la asociación civil explica que se refiere a las prestaciones que los elementos conocen que tienen a su disposición y las respuestas negativas indican que los policías no conocen que tienen dicho beneficio.

