¿Más o menos accidentes en el Cuarto Cinturón Vial?

Para prevenir accidentes viales y concientizar a conductores para que valoren su integridad física y su vida, la Dirección General de Movilidad y Transporte implementa operativos de manera estratégica en el Cuarto Cinturón Vial.

Se han implementado operativos estratégicos. Foto: Archivo.

Con la operatividad realizada se ha logrado bajar el índice de accidentes a un 18%, además de un 33% las lesiones en esta vialidad.

El director de Movilidad y Transporte, Daniel León Morales, lamentó que aún hay conductores que no respetan límites de velocidad permitidos, no usan cinturón de seguridad, conducen hablando por teléfono, y en el caso de los motociclistas, no portan casco de seguridad.

Si conduces y recibes una llamada, usa en lo posible manos libres. Foto: Archivo.

Respetar límites de velocidad

Aunque la accidentalidad la llevamos a la baja, esto no nos lleva a echar las campanas al vuelo, porque con los números de nada nos sirve cuando alguien pierde la vida.

“No sé cuántas veces hemos podido llegar a tiempo, porque ahí tenemos el operativo radar y hay ciudadanos todavía que se nos esconden, aminoran la velocidad, ya no nos ven y aceleran”, refirió.

El director general llamó a los conductores de automóviles y motocicletas a respetar los límites de velocidad, establecido en 60 kilómetros por hora, para reducir los riesgos de accidentes, lesiones o, incluso, decesos.