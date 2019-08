Más que económica, la relación con León es de cariño: Gobernador de Hiroshima

Hidehiko Yuzaki invita a restauranteros leoneses a invertir en Hiroshima

Abre una posibilidad de intercambio con el sector de la digitalización

Reconoce mural urbano en León como homenaje a la amistad con Japón

León e Hiroshima son dos pueblos que se han sobrepuesto a las adversidades en base al trabajo y al amor propio; hoy son dos pueblos que se unen más por el cariño y la cultura que por la relación económica, según lo dijo antes de partir, el gobernador de la prefectura de Hiroshima, Hidehiko Yuzaki.

Entrevistado antes de partir en helicóptero para ir al Aeropuerto, luego de lanzar la primera bola, de un partido de los Bravos de León, Hidehiko Yuzaki, dijo: “desde hace cinco años, no me imaginaba toda la relación que hemos podido hacer con León. No solo ha sido en el sector de la economía, por la ubicación y sus vías de comunicación.

“Sino que hay ahora un intercambio cultural y social muy importante, enviando estudiantes de aquí para allá y de allá para acá; nos gustaría que se conociera más cosas de Hiroshima, hay un dios que se llama Kagura y hay un baile tradicional, que es muy interesante. Pero sobre todo, hay una relación de cariño especial, con León”.

Durante su visita a León el Gobernador de Hiroshima se reunió con autoridades municipales, en la Sala de Cabildo, para refrendar los lazos de amistad entre ambos pueblos.

Hidehiko Yuzaki, recibió las muestras más claras de cariño por parte de las autoridades y la ciudadanía leonesa, al grado de que en el estadio de beisbol de Los Bravos, el público lo ovacionó.

El mandatario japonés dijo luego de ese episodio: “el sector automotriz, tenemos mucho trabajo pero ya iniciamos. Tenemos fabricantes de autos y partes automotrices, pero tenemos otros sectores que quieren invertir acá.

“Tenemos el tema de la digitalización, como ustedes saben, en Japón estamos expandiendo ese sector y puede ser otro aspecto para la relación comercial… pero en cuanto a la gastronomía, hay muchos restaurantes de allá en Guanajuato y en León, pero nos gustaría que restauranteros de aquí invirtieran allá”.

La relación de León y Japón es muy amplia: de 2015 a la fecha, se han establecido 16 empresas japonesas; se tiene el Consulado General de Japón en León; se tiene el Bank of Tokio y Banco Mizuho en León; se tiene el Festival Amigo Tomodachi a partir de este año; se tiene el Festival Hiroshima; y en correspondencia, artistas urbanos pintaron un mural denominado “10 días en Japón”.

INTERCAMBIO DEPORTIVO Y CULTURAL

Gracias un Convenio, decenas de deportistas de León y del estado podrán prepararse, previo a las Olimpiadas de Tokio, en instalaciones de Hiroshima, pero también se les ofrecieron instalaciones deportivas de León a los atletas de Hiroshima.

Adicionalmente, cuatro jóvenes guanajuatenses ganaron su derecho a realizar un intercambio cultural, por medio de una visita a Japón; dos de ellos expresaron su emoción:

Rommel Ávila, estudiante, dijo: “para empezar este evento es muy importante por la relevancia que tiene esto a nivel estatal, de que se puede soñar y hacer algo realidad, sobre el viaje a Japón estoy muy emocionado y ansioso de estar allá y ampliar mis límites y mis horizontes”.

Jimena Olivares Acosta, estudiante del Ceciteg, dijo: “Esta posibilidad es muy emocionante, vamos a expandir nuestra perspectiva de vida, siempre me ha gustado viajar. Quiero conocer más lo que es Japón, su cultura y tradiciones”.

LA FRASE

“Más que en la economía… hay una relación de cariño con León”

Hidehiko Yuzaki

Gobernador de Hiroshima

LOS DATOS