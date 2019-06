Más que nunca urge exportar a otros países ante aranceles de EU: CEAG

Irapuato.- El sector agroalimentario de Guanajuato se vería afectado con la imposición de aranceles del Gobierno de Estados Unidos, señaló Ignacio Soto Gutiérrez, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG).

Destacó que las producciones de lechuga, brócoli, espárragos, berries, cebolla y jitomate, productos de exportación que son líderes en Guanajuato, se verían afectados con los altos aranceles, mismos que las empresas no podrían enfrentar.

El Presidente de CEAG comentó que en el momento en que México deje de tener precios competitivos frente a otros países, se afectaría gravemente a entidades como Guanajuato, en donde el sector agroalimentario es el segundo cluster más importante.

Hace tiempo que decíamos que debíamos explorar otros mercados, para no apostar todos los huevos en una sola canasta, hoy más que nunca nos da la muestra de que debemos diversificar nuestros mercados”, refirió.

Lamenta que política se mezcle con economía

Soto Aguirre dijo que es triste que temas políticos, en este caso desencadenados por la migración, se mezclen con temas totalmente económicos y productivos, sobre todo porque no se respetaría el avance que se ha tenido en las negociaciones del T-MEC.

Enfatizó que los productores agroalimentarios han aprendido que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no juega, su voluntad es la que cuenta y no entiende razones, y que mientras el Gobierno de México no tenga estrategias contundentes, no se eliminará la amenaza.

Agregó que no sólo los productores mexicanos se verían afectados, sino también los consumidores finales del país vecino, por lo que las decisiones que se tomen entre gobiernos, deben ser inteligentes.