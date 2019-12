Más que reuniones se necesita coordinación y estrategia para disminuir inseguridad

Irapuato.- Más que realizar reuniones, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deben ponerse a trabajar en estrategias coordinadas para disminuir los índices de inseguridad que aquejan al país, consideraron empresarios locales.

Lo anterior, después de que Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señalara que el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene baja participación en reuniones de seguridad, y que a su vez, el mandatario federal indicara que no asiste pues son reuniones en las que sólo se leen partes de novedades.

El empresario y Regidor del PRI, Gerardo Padilla Fuerte indicó que actualmente, no es necesario hacer reuniones informativas presenciales, sin embargo, si se requiere una coordinación real, que beneficie la disminución de los índices de inseguridad.

La reunión es lo de menos, si la reunión de verdad sirviera creo que el Gobernador si debería estar ahí, si la reunión no sirve, propiamente la usan para dar información que se pueden mandar por correo electrónico, creo que justifica que no importa que no vaya”, dijo Padilla Fuerte.