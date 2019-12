Más tiendas se suman al retiro de bolsas plásticas

León.- Pese a que no hay obligación por leyes estatales o municipales de retirar las bolsas plásticas de los comercios, más cadenas comerciales se han iniciado en la práctica de erradicar su uso.

En un nuevo recorrido de AM por supermercados de la ciudad, ahora se detectó otra de estas cadenas comerciales que a partir de que inicie 2020 ya no darán bolsas plásticas.

Se trata de las tiendas Chedraui, cuyos empleados confirmaron que al iniciar el año 2020, ya no usarán bolsas plásticas para las mercancías de sus clientes, y mientras tanto ya se ofertan bolsas reusables.

En otras cadenas como Ley, Aurrerá y Super bara, se ofrecen también las bolsas de material textil reforzado que rondan entre los 10 y 30 pesos, y se exhiben en las cajas de cobro, pero se continúa con la entrega de bolsas plásticas a los clientes.

Sí ubicamos que en otras cadenas ya no se van a dar bolsas, pero al menos aqui no se ha indicado que ya no se entreguen o algo similar”, señaló una trabajadora de la cadena Ley.