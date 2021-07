Irapuato, Guanajuato.- A un año de la masacre ocurrida en el anexo “Buscando el camino a mi recuperación”, empresarios y políticos irapuatenses piden a las autoridades castiguen y sentencien a los responsables del suceso más sangriento vivido en Irapuato.

El presidente de la Coparmex Irapuato-Salamanca, Antonio Rivera García, destacó que es necesario que se haga justicia, pues la impunidad es la base de la inseguridad que afecta al municipio y la entidad.

Nos da mucha pena, nos unimos al luto de las personas afectadas y seguimos pidiendo por ellas, por que les hagan justicia, creo que todavía hay muchas partes por cubrir, hacemos un llamado a que no se descuide”, dijo.

Refirió que si bien ha disminuido la percepción de inseguridad y comisión de delitos, las autoridades aún tienen mucho que hacer para evitar que la problemática escale a niveles que se vivieron en años anteriores.

Por su parte, la Regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez, enfatizó que existen omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado, que a un año de la masacre no ha llevado a juicio a ninguno de los responsables.

Hay muchas cosas que reflexionar, primero hablar del papel de la Fiscalía, pero también hablar de lo que compete a nivel municipal, a un año de estos acontecimientos ¿qué hemos mejorado?, ¿se desplegaron acciones inmediatamente o días después de estos hechos?”, destacó.

Comentó que a un año, la autoridad municipal no tiene un padrón de centros de rehabilitación real, que dé certeza a la ciudadanía de que todos los espacios brinden atención, e indicó, que también la ciudadanía debe reflexionar sobre el tema de atención a las adicciones.

Asimismo, el empresario y regidor del PRI, Gerardo Padilla Fuerte, lamentó que aún no haya castigo para los responsables de la masacre, ya que, aunque no duda que la Fiscalía General del estado esté haciendo su trabajo, aún no hay castigo.

Dijo que por la pandemia de COVID-19, la percepción de inseguridad en la ciudad ha bajado, pero aseguró que los índices delictivos van en incremento, por lo que es necesario que exista la coordinación entre autoridades para limitar el crecimiento de la delincuencia.

El tema es no pensar que ya vamos de salida, que se preocupe la próxima autoridad, el próximo Ayuntamiento, hay que seguir trabajando como si fuéramos a seguir, porque si se baja un poquito la guardia esto se puede poner peor”, finalizó.

