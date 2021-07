Irapuato, Guanajuato.- Familiares de personas fallecidas en el ataque al anexo "Buscando el Camino a mi Recuperación", recordaron con dolor la tragedia del 1 de julio de 2020.

A un año de la masacre del anexo en Irapuato, aún no hay castigo

A las 8 de la noche, familiares de las 27 personas que murieron en la masacre, asistieron a una misa en honor a sus difuntos en la Parroquia Señor Esquípulas, ubicada en la esquina de Señor de Esquípulas y Morelos.

Recuerdan con dolor la muerte de sus familiares. Foto: Staff AM.

Los asistentes a la misa usaron playeras blancas o con fotografías impresas de sus familiares.

Aún duele la muerte de familiares

"No fue Dios quien permitió que eso sucediera, fue el demonio quien influyó en la mente de esas personas. Fue una obra del demonio sobre esos jóvenes [...] Está en nosotros hacer acciones que sean obra de Dios, el demonio quiere odio, venganza, desprecio y rechazo. Debemos recordar las enseñanzas que nos ha dejado el Santo Evangelio, 'padre perdónalos porque no saben lo que hacen", dijo en sacerdote que ofició la misa.

Durante la misa colocaron fotografías de sus familiares frente al altar. Foto: Staff AM.

Antes de terminar la misa, se mencionaron los nombres de algunos de las víctimas.

Hoy se cumple un año de la masacre en un anexo de Irapuato, en el que fallecieron 27 personas. Foto: Staff AM.

Con la voz quebrada, la mamá de Marco Antonio Castillo, una de las víctimas de la masacre, expresó "mataron gente inocente que no tenía por qué morir, no tengo palabras. Ni siquiera fui a las autoridades después para qué, ¿me van a devolver a mi hijo vivo? No, no tiene caso ir a perder uno el tiempo".

"Soy familiar de Juan Carlos, estamos tristes porque él no tenía nada que ver en esto, porque el sólo iba por su recuperación, él decidió encerrarse y porque estaría en compañía de su tío Luis, que también estaba ahí", dijo con tristeza Mario Flores.

