Masacre en anexo de Irapuato impacta a representantes de diferentes sectores

Irapauto.- Representantes de distintos sectores sociales y políticos se encuentran impactados por el ataque al anexo “Recuperando mi vida” la tarde del miércoles en Irapuato, pues coinciden en que ya es momento de exigir más resultados a las autoridades y en que la sociedad debe trabajar para buscar una solución.

El presidente del Comité del PRI en Irapuato, Carlos Abel Lira Trujillo, lamentó este hecho que consideró vergonzoso para la sociedad irapuatense, por lo que exhortó a la autoridad asuma la responsabilidad constitucional que la ciudadanía les entregó con su voto.

Irapuato no merece estar viviendo en estas condiciones, la ciudadanía está cansada ya de estar viviendo con miedo, no han dado resultados, estamos cansados los irapuatenses de escuchar pretextos y excusas y que no haya resultados en materia de seguridad, tal parece que Irapuato es un municipio donde no pasa nada”, enfatizó.