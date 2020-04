Mascotas no transmiten Covid-19, colectivo en León pide que no las abandonen

León.- Tras la respuesta positiva que indica que las mascotas no pueden transmitir coronavirus (Covid-19) a sus dueños, esto durante una conferencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), colectivos en defensa de los animales en la ciudad de León, exhortaron a que no abandonen a sus mascotas.

Recientemente, durante una conferencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que los animales no se pueden contagiar de esta variante de coronavirus: Covid-19, sin embargo, los animales si se pueden infectar de otra variante conocida como SARS-CoV.

Los animales se pueden infectar, pero no juegan un papel importante en la propagación del nuevo coronavirus”, comentó María Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS.

Cabe resaltar que la organización destacó que hasta el momento no existe ninguna evidencia de que las mascotas pueden transmitir esta variante de coronavirus a sus dueños.

Es por eso que miembros de distintas asociaciones de rescate y protección animal, de los cuales destacan ‘Fundación Animare’, ‘Gaticos’, ‘Amigo Cuenta Conmigo AC’, ‘Mi Amor Es Perro’, así como rescatistas independientes, se unieron y decidieron compartir un video exhortando a los dueños de animales domésticos, ya sean gatos, perros, pájaros, entre otros, que no los abandonen pues ellos darían la vida por sus dueños.

Hoy más que nunca, ellos nos necesitan, está comprobado científicamente que ellos no transmiten el covid, en estos tiempos difíciles que estamos en casa, ellos son excelente compañía”, informó la diputada y rescatista independiente, Alejandra Gutiérrez Campos.

Haciendo recordatorio de que las personas deben de mantenerse en casa para evitar más contagios y que los animales son la mejor compañía, integrantes de asociaciones solicitaron que no abandonen a las mascotas, esto con la iniciativa #NoLosAbandones.

No te equivoques, no hay excusas, las mascotas no se abandonan, ellos darían la vida por ti, ¿por qué los lastimarías?”, expresó Gabriela Trejo Valencia, miembro de ‘Amigo Cuenta Conmigo’.