Mata más la inseguridad que el Covid-19, afirman manifestantes en Celaya

Celaya.- A pesar de que pocas personas salieron a manifestarse por los hechos de violencia que aquejan a la ciudad, su voz y sus gritos se hicieron sonar. La mayoría coincidió que mata más la inseguridad que el Covid-19.

Estamos aquí para protestar contra la violencia que hay en la ciudad y en todo México, me enteré por redes sociales y al final le tengo más miedo a morirme de un balazo que de Covid, la verdad, estamos más cerca de balaceras. secuestros, robos, es lo que más miedo da”, señaló Deborah.

José de Jesús, joven estudiante del CECYTEG, se sumó a la marcha y dijo que asistió para apoyar y unirse a la causa.

Infortunadamente he tenido que enterrar a amigos y familia por la inseguridad que se está viviendo en Celaya y simplemente no quiero ser el siguiente, no quiero que mi mamá sea quien me entierre o yo enterrarla a ella, vi una publicación y decidí participar”, señaló José de Jesús, joven estudiante del CECYTEG.

Dijo que las marchas son buenas, ya que son la única manera en que los pueden escuchar y poder hacer conciencia.

Me sumo a la marcha para poder ayudar a los jóvenes, porque es un hartazgo lo que se está viviendo aquí, toda la gente vivimos con miedo, ya no podemos salir, somos prisioneros en nuestros propios hogares, no es el Covid, es la inseguridad, el miedo que estamos viviendo, están tronando a Celaya por culpa de nuestros gobernadores, el señor gobernador y la señora presidenta, que no hacen absolutamente nada por apoyarnos”, expuso Juan José.

La poca respuesta de la gente comentó que fue por miedo, por eso invitó a que no dejen solos a los chavos, que son el futuro de México y luchar por recuperar a Celaya.

La impotencia por tanta inseguridad fue mi motivación, el mal uso del poder por parte de las autoridades de Celaya y en México, alzamos la voz por Majo, que era de mis mejores amigas y desapareció el 17 de abril con dos amigos, y no se sabe nada de ella hasta la fecha”, comentó Valeria García.

Respecto a la gran presencia policial, la joven comentó que es increíble como ellos (autoridades) tienen el dinero para respaldarse y protegerse, con las armas que sean.

A nosotros no nos respalda nadie, ni siquiera nuestro propio pueblo, muy pocos se presentaron el día de hoy, ¿cuántos fuimos? 20, y las marchas no se dejarán de hacer, no es la primera ni la última, porque honestamente esto no es vida”, finalizó.

