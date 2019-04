Matan a balazos a dos hombres afuera de una 'cachimba'

Abasolo.- Dos hombres fueron asesinados a balazos afuera de una 'cachimba' al pie del tramo Irapuato-Abasolo, de la carretera federal 1110.

El homicidio sucedió este sábado minutos antes de la medianoche, justo frente a un comercio a la altura de la comunidad Santa Elena de Mogotes.

Una de las víctimas fue reconocido por su hermano y su papá, como Édgar “N”, de 25 años. La otra víctima no ha sido identificada, pero se informó que es hombre de entre 35 y 40 años.

El padre de Édgar confirmó que su hijo vendía droga.

El judicial me preguntó que a qué se dedicaba mi hijo, yo no puedo ocultarlo, sabía que mi hijo no era una blanca palomita y se dedicaba a vender droga".