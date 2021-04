León, Guanajuato.- Policías Municipales estaban estacionados en sus patrullas a una cuadra del ataque a balazos donde murió un hombre en la glorieta de la avenida Paseo del Moral sin darse cuenta de lo ocurrido, hasta que un conductor los alertó y les exigió que intervinieran.

El conductor grabó cuando les aviso a los policías y les exigió que acudieran debido a que no hacían caso.

Hey, ahí está balanceando a los muchachos. Aquí en la esquina y el otro (Patrulla) está parado, ya les dije y no corren, me voy más rápido yo (...) Los tengo que estar avisando, hasta que no vine a decirles, le estoy dice y dice y nomás le hacen al vivo, hasta que no vengo a arrearlos, orale hagan algo, uh ya se pelaron", les dice un conductor a los policías mientras graba.