'Matan' extorsiones a comercios salmantinos

Las extorsiones son la principal causa de cierre de negocios en Salamanca, aseguró el presidente de la Canaco, Francisco Javier González Mijes.

El comercio salmantino,dijo, en dos años se ha visto afectado por el cobro de piso, que se ha extendido a todo el sector comercial del municipio.

El empresario aseguró que recientemente han aumentado las extorsiones, y a las víctimas delincuentes les exigen cantidades muy altas.

Se han hecho las denuncias por parte de las personas que se han visto afectadas ante esta situación; lamentablemente no todos denuncian y de los que yo tengo conocimiento han sido cuatro negocios en el mes pasado que han sufrido de este delito, obviamente hay más pero estas personas no reportan estos hechos, y nos han estado llegando (reportes) en todos los sectores como tiendas de abarrotes, refaccionarias, carnicerías, tortillerías y restauranteros en todas las zonas del municipio” señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Salamanca. Consideró que la situación es muy grave puesto que las autoridades municipales no han llevado a cabo las acciones correspondientes para combatir los delitos del fuero común, como robos a negocios, asaltos a transeúntes y robo de vehículos, que han ido incrementando.

Tortillerías fueron de los primeros negocios en cerrar a causa de la ola de violencia que comenzó hace alrededor de dos años por cobro de piso.

“Estamos conscientes de que se llevan este tipo de situaciones, pero parece que el Municipio no, no hay un programa, un plan de acción; ya casi está por terminar esta Administración y no hemos sido informados ni convocados para conocer al nuevo director de Seguridad y no sabemos sobre qué estrategia vaya a trabajar; la delincuencia está desatada y en el caso del mercado Tomasa Estéves es un punto de mucha afluencia de gente”, dijo el empresario.