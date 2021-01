Matanza en Celaya fue un ataque directo.- Sophia Huett

Guanajuato.- La masacre de 9 personas durante un velorio en Celaya, ayer "no se trata de un hecho fortuito, fue un ataque directo", afirmó Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Los primeros datos preliminares con los que contamos, porque tendrán que ser corroborados por la Fiscalía, es que la persona velada había sido asesinada días antes y estaba vinculada con un grupo delictivo".

Así lo dio a conocer en entrevista con AM, en la cual prefirió no señalar el nombre del grupo delictivo. Pero mencionó que los otros dos asesinatos ocurridos también ayer en Celaya tuvieron mensajes del cártel de Jalisco Nueva Generación. Aunque no dijo que estuvieran relacionados.

Mencionó que en Celaya se han dado muchos asesinatos de jóvenes que estaban siendo velados y llegan a atacar a las personas que estaban presentes.

Sophia Huett López Foto: Archivo AM.

¿Por qué sigue habiendo masacres en el Estado?, se le preguntó.

Porque tienen capacidad de fuego y eso les da la posibilidad, porque hay grupos delictivos con recursos económicos que pueden comprar armas", respondió Huett López.

En el segundo semestre de 2020 disminuyeron masacres

Aunque mencionó que enero del 2020 fue la fecha en que se registraron más multihomicidios en el Estado, pero no recordó la cifra.

Y agregó que a partir de la masacre de 27 jóvenes dentro de un centro de rehabilitación en Irapuato el 1 de julio, disminuyeron los homicidios múltiples en Guanajuato.

